Эминов Кузьма Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эминов Кузьма Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эминов Феофан Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Шушанова Малаш Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Емильян Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

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