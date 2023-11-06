Субботина Евдокия Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1894
Дочь: Субботина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1896
Дочь: Субботина Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Субботина Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1903
Сын: Субботин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
21.03.1906
Сын: Субботин Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно