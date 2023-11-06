Субботина Евдокия Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Евдокия Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: Субботина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.05.1896

Дочь: Субботина Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Субботина Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1903

Сын: Субботин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Сын: Субботин Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Субботин Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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