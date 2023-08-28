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Крушинская Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

С 1796 по 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Крушинский Иван Алексеев

Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Крушинский Николай Алексеев

Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Крушинский Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Крушинский Константин Алексеев

Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Алексей Васильев

Смерть
С 1796 по 1816 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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