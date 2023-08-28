Крушинская Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиС 1796 по 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Крушинский Николай Алексеев
Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Крушинский Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Крушинский Константин Алексеев
Отец ребёнка: Крушинский Алексей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1796 по 1816 ст.