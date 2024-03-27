Шиаб
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиапов Минхажетдин
Мать ребёнка: Мингазова Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мингазова Хадича
Смерть
Неизвестно