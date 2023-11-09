Сусло Никита Пантелимонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Сусло Пантелимон Васильев
Мать: Сусло Евфимия Алексеева
Бракосочетание
1758
Жена: Сусло Марина Прокопова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сусло Корнилий (Афанасий) Никитин
Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сусло Петр Никитин
Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова
Смерть
1804