Сусло Никита Пантелимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусло Никита Пантелимонов

Сусло Никита Пантелимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Сусло Пантелимон Васильев

Мать: Сусло Евфимия Алексеева

Бракосочетание
1758

Жена: Сусло Марина Прокопова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Сусло Корнилий (Афанасий) Никитин

Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сусло Петр Никитин

Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Сусло Марина Прокопова

Смерть
1804
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close