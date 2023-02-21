Масленникова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1955

Сын: Масленников Виктор Александрович

Отец ребёнка: Масленников Александр Артемьевич

Большое Зауломское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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