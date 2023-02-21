Масленникова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1955
Сын: Масленников Виктор Александрович
Отец ребёнка: Масленников Александр Артемьевич
Большое Зауломское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно