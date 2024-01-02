Духович Владимир Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Духович Устин Федорович
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духович Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Духович Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Духович Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Духович Людмила
Смерть
Неизвестно