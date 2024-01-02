Духович Владимир Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духович Владимир Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Духович Устин Федорович

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духович Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Духович Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Духович Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духович Людмила

Смерть
Неизвестно
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