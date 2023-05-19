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Степанова Ольга Степановна

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Место рождения

Филимоново, Городищенская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Филимоново, Городищенская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
29.10.1901

Муж: Демьянов Прокопий

Морозово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1916

Сын: Прокофьев Евстафий Прокофьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1919

Сын: Прокофьев Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Демьянов Прокопий

Болдырево, Морозовская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно
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