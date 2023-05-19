Степанова Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1901
Муж: Демьянов Прокопий
Морозово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1916
Сын: Прокофьев Евстафий Прокофьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1919
Сын: Прокофьев Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Демьянов Прокопий
Болдырево, Морозовская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно