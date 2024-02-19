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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ОС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыса Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыса Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыса Иван

Отец ребёнка: Сыса Федор

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сыса Фёдор

Отец ребёнка: Сыса Федор

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сыса Григорий

Отец ребёнка: Сыса Федор

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