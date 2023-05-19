Пасынков Игнатий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Пасынков Иван Софонеев
Мать: Пасынкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Прасковья Игнатьева
Мать ребёнка: Пасынкова Катерина
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Пасынков Григорий Игнатьев
Мать ребёнка: Пасынкова Катерина
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Катерина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717