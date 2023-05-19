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Пасынков Игнатий Иванов

Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Пасынков Иван Софонеев

Мать: Пасынкова Анна Васильева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Прасковья Игнатьева

Мать ребёнка: Пасынкова Катерина

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Пасынков Григорий Игнатьев

Мать ребёнка: Пасынкова Катерина

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Катерина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717
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