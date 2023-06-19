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Трефилов Кузьма Александрович

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Место рождения

Малая Уста, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

29.01.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Трефилов Александр

Мать: Трефилова ?

Малая Уста, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова ?

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова ?

Малая Уста, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова ?

Малая Уста, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова ?

Смерть
29.01.1964
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область