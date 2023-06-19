Трефилов Кузьма Александрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти29.01.1964
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Трефилов Александр
Мать: Трефилова ?
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова ?
Смерть
29.01.1964
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область