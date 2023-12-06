Ульянова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1844
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Панфилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Дмитривена
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно