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Ульянова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1844

Сын: Ульянов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Панфилович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Дмитривена

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Панфилович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Дмитрий Панфилович

Смерть
Неизвестно
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