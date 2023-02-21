Романов Александр Михайлович
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения13.04.1866
Дата смерти26.02.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1866
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
По 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894
Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
С 1917
Таврическая губерния
Место жительства
С 1918
Франция
Смерть
26.02.1933
г. Рокбрюн, Франция