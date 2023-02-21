Грезов Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Илья
Мать: Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
08.11.1909
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Смерть
Неизвестно