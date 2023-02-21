Грезов Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезов Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грезов Илья

Мать: Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Грезов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Смерть
Неизвестно
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