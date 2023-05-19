Юферева (Вавилова) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вавилов Петр Евтропонов
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1845
Муж: Юферев Яков
Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Юферев Яков
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: Юферева Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Юферев Яков