Юферева (Вавилова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Вавилова) Параскева Петрова

Место рождения

Заболотье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вавилов Петр Евтропонов

Мать: не указана

Заболотье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.02.1845

Муж: Юферев Яков

Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юферев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Юферев Яков

Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: Юферева Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Юферев Яков

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