Мухаметсадык Биктагир углы
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Биктагир Бикташ углы
Мать: Фагима
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мухаметзариф Мухаметсадык углы
Мать ребёнка: Латифа Гумер кызы
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Минливафа Мухаметсадык кызы
Мать ребёнка: Латифа Гумер кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латифа Гумер кызы
Смерть
Неизвестно