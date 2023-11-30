Мухаметсадык Биктагир углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметсадык Биктагир углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Биктагир Бикташ углы

Мать: Фагима

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухаметзариф Мухаметсадык углы

Мать ребёнка: Латифа Гумер кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Минливафа Мухаметсадык кызы

Мать ребёнка: Латифа Гумер кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латифа Гумер кызы

Смерть
Неизвестно
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