Радин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Радина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Радина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Радина Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005