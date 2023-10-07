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Радин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радин Николай Петрович

Мать ребёнка: Радина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Радина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радин Александр Петрович

Мать ребёнка: Радина Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Валентина Константиновна

Смерть
2005
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