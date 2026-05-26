Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Валентина

Автор
ИС
Сорокина И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Коваль Сергей ГригорьевичОколо 1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Григорий Григорьевич

Бишкек, Киргизская ССР

Рождение ребёнка
Около 1976

Сын: Коваль Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Коваль Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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