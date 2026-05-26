Валентина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Коваль Сергей ГригорьевичОколо 1976 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Григорий Григорьевич
Бишкек, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Около 1976
Сын: Коваль Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Коваль Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно