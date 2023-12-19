Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

05.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Василий Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1844

Муж: Борисов Сергей Васильевич

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.10.1844

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.03.1847

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1847

Сын: Ефим Сергеев

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1848

Дочь: Агрипина Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Илья Сергеев

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
03.09.1851

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.10.1853

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.08.1855

Сын: Борисов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.10.1856

Сын: Иларион Сергеев

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1860

Сын: Борисов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.07.1861

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич

Смерть
05.07.1900
Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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