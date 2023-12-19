Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти05.07.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Василий Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1844
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.10.1844
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1847
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1847
Сын: Ефим Сергеев
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1848
Дочь: Агрипина Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1851
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1853
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1855
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1856
Сын: Иларион Сергеев
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1860
Сын: Борисов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1861
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Борисов Сергей Васильевич
Смерть
05.07.1900