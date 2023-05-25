Малькевич Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькевич Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1964

Сын: Малькевич Юрий Вацлавович

Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович

Рождение ребёнка
15.08.1974

Дочь: Селиванова Наталья Вацлавовна

Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилович Светлана Вацлавовна

Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суша Валентина Вацлавовна

Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович

Смерть
Неизвестно
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