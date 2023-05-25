Малькевич Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1964
Сын: Малькевич Юрий Вацлавович
Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович
Рождение ребёнка
15.08.1974
Дочь: Селиванова Наталья Вацлавовна
Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилович Светлана Вацлавовна
Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суша Валентина Вацлавовна
Отец ребёнка: Малькевич Вацлав Иосифович
Смерть
Неизвестно