Будаков Дамиан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Будакова Мария Дамиановна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
28.04.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Мавра Лукьяновна Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно