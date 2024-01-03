Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Иванов

Пётр Иванов

Место рождения

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Иван Гурьянов

Мать: Федора Яковлева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Рождение ребёнка
1764

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Рождение ребёнка
1771

Сын: Чеперегин Андрей Петров

Мать ребёнка: не указана

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Рождение ребёнка
10.06.1872

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close