Пётр Иванов
Место рожденияВологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Иван Гурьянов
Мать: Федора Яковлева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Рождение ребёнка
10.06.1872
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Озерки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлева
Смерть
Неизвестно