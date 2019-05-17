Голованова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованова Александра Петровна

Голованова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.?

Дата смерти

17.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1960

Сын: Голованов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Голованов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Голованов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Голованов Михаил Александрович

Смерть
17.05.2019