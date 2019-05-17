Голованова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.?
Дата смерти17.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1960
Сын: Голованов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Голованов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Голованов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Голованов Михаил Александрович
Смерть
17.05.2019