Меркушев Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Александр Максимович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1918

Дата смерти

01.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1959
Котлас, Котлас, Архангельская область
Место жительства
С 1959 по 1991
Плещеницы, Логойский район, БССР
Смерть
01.05.1991
Плещеницы, Логойский район, БССР
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