Меркушев Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения14.11.1918
Дата смерти01.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921 по 1959
Котлас, Котлас, Архангельская область
Место жительства
С 1959 по 1991
Плещеницы, Логойский район, БССР
Смерть
01.05.1991
Плещеницы, Логойский район, БССР