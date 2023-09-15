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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Чекуров Петр

Отец ребёнка: Чекуров Василий

Сосновка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Чекуров Никита

Отец ребёнка: Чекуров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекуров Василий

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