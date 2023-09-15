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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Чекуров Петр
Отец ребёнка: Чекуров Василий
Сосновка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Чекуров Никита
Отец ребёнка: Чекуров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекуров Василий