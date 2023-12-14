Коинова Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоинова Анна Романова

Коинова Анна Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Коинов Дмитрей Иванов

Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Коинова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Коинов Егор Иванов

Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Коинова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Коинова Мавра Иванова

Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коинов Иван Родионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close