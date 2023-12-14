Коинова Анна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Коинова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Коинов Егор Иванов
Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Коинова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Коинова Мавра Иванова
Отец ребёнка: Коинов Иван Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коинов Иван Родионов
Смерть
Неизвестно