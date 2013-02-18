Головченко (Ковтун) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения26.12.1930
Дата смерти18.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1930
Отец: Ковтун Александр Ефимович
Мать: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
12.01.1958
Дочь: Тарасова Татьяна Альбертовна
Отец ребёнка: Головченко Альберт Александрович
СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Рождение ребёнка
02.10.1960
Дочь: Коневских Лариса Альбертовна
Отец ребёнка: Головченко Альберт Александрович
СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Смерть
18.02.2013
Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва