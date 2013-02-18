Головченко (Ковтун) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко (Ковтун) Валентина Александровна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.12.1930

Дата смерти

18.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1930

Отец: Ковтун Александр Ефимович

Мать: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.01.1958

Дочь: Тарасова Татьяна Альбертовна

Отец ребёнка: Головченко Альберт Александрович

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Рождение ребёнка
02.10.1960

Дочь: Коневских Лариса Альбертовна

Отец ребёнка: Головченко Альберт Александрович

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Смерть
18.02.2013
Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
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