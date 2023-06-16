Чумакова (Компанец) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Компанец) Светлана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1984

Отец: Компанец Евгений Васильевич

Мать: Компанец Танзиля Кашкеновна

Рождение ребёнка
10.10.2003

Сын: Чумаков Данил Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Евгеньевич

Развод
14.06.2009

Муж: Чумаков Андрей Евгеньевич

Бракосочетание
02.06.2011

Муж: Кравцов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
12.12.2011

Дочь: Кравцова Ульяна Владимировна

Отец ребёнка: Кравцов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
06.03.2014

Сын: Кравцов Никита Владимирович

Отец ребёнка: Кравцов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Андрей Евгеньевич