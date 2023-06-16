Чумакова (Компанец) Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1984
Рождение ребёнка
10.10.2003
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Евгеньевич
Развод
14.06.2009
Бракосочетание
02.06.2011
Рождение ребёнка
12.12.2011
Дочь: Кравцова Ульяна Владимировна
Отец ребёнка: Кравцов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
06.03.2014
Сын: Кравцов Никита Владимирович
Отец ребёнка: Кравцов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно