Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1891
Дата смерти14.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891
Рождение ребёнка
1916
Сын: Корж Иван Петрович
Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович
Рождение ребёнка
07.04.1922
Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович
Рождение ребёнка
18.01.1928
Дочь: Тюленева Наталия Петровна
Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корж Петр Анисимович
Смерть
14.09.1961