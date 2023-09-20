Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1891

Дата смерти

14.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891

Отец: Задорожный Давид Еремеевич

Мать: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
1916

Сын: Корж Иван Петрович

Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович

Рождение ребёнка
07.04.1922

Сын: Корж Гаврила Петрович

Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович

Рождение ребёнка
18.01.1928

Дочь: Тюленева Наталия Петровна

Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корж Петр Анисимович

Смерть
14.09.1961
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