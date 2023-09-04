Дитятев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитятев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1890 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Сторожил, приписной надельный крестьянин, выдел в 1909г. В 1917г Жена Едена 24г, дочь Фекда 8л, сын род в 1917г
Смерть
Неизвестно
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