Дитятев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Сторожил, приписной надельный крестьянин, выдел в 1909г. В 1917г Жена Едена 24г, дочь Фекда 8л, сын род в 1917г
Смерть
Неизвестно