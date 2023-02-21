Смышляева (Малкова) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930 или 1941
Отец ребёнка: Смышляев Борис
Пермский край, г. Пермь, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1931
Дочь: Смышляева Аделаида Борисовна
Отец ребёнка: Смышляев Борис
Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
09.06.1939
Дочь: Ривкина Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Смышляев Борис
город Североуральск, Свердловская обл. СССР
Смерть
1994
Копейск, Копейский, Челябинская область