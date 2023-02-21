Смышляева (Малкова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева (Малкова) Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930 или 1941

Сын: Смышляев Артур Борисович

Отец ребёнка: Смышляев Борис

Пермский край, г. Пермь, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1931

Дочь: Смышляева Аделаида Борисовна

Отец ребёнка: Смышляев Борис

Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
09.06.1939

Дочь: Ривкина Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Смышляев Борис

город Североуральск, Свердловская обл. СССР
Смерть
1994
Копейск, Копейский, Челябинская область
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