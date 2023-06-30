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Jakabi Jaak
Jakabi Jaak
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
1762
Пол
Мужской
Отец
Jakkabi Jürri
Около 1732 г.р.
Мать
Jakabi (Möldre Markuse T.) Ello
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Jakkabi Jürri
Мать:
Jakabi Ello
Смерть
1762
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