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Jakabi Jaak

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Jakkabi Jürri

Мать: Jakabi Ello

Смерть
1762