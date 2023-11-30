Красноусов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1783
Рождение ребёнка
15.04.1812
Дочь: Агата Алексеевна
Мать ребёнка: Красноусова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
06.11.1813
Сын: Красноусов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Красноусова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Красноусова Устинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно