Красноусов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусов Алексей Николаевич

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.03.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1783

Отец: Красноусов Николай Филиппов

Мать: Красноусова Агрипина Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.04.1812

Дочь: Агата Алексеевна

Мать ребёнка: Красноусова Устинья Андреева

Рождение ребёнка
06.11.1813

Сын: Красноусов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Красноусова Устинья Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноусов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Красноусова Устинья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноусова Устинья Андреева

Смерть
Неизвестно
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