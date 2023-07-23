Ашлапова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашлапова Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Сын: Замякин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Замякин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1977

Сын: Замякин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Замякин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замякин Владимир Васильевич

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