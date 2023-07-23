Ашлапова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Сын: Замякин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Замякин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1977
Сын: Замякин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Замякин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно