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Жерневсий Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: Жерневский Федор

Мать: Жерневская Евгения

Рождение ребёнка
05.01.1955

Сын: Жерневский Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Жерневская Надежда Степановна

Рождение ребёнка
28.02.1962

Дочь: Николаева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Жерневская Надежда Степановна

Смерть
Неизвестно
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