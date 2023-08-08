Жерневсий Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Отец: Жерневский Федор
Мать: Жерневская Евгения
Рождение ребёнка
05.01.1955
Сын: Жерневский Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Жерневская Надежда Степановна
Рождение ребёнка
28.02.1962
Дочь: Николаева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Жерневская Надежда Степановна
Смерть
Неизвестно