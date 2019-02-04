Донских Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донских Анатолий

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
25.02.1977

Сын: Донских Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2019
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