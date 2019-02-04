Донских Анатолий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
22.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
25.02.1977
Сын: Донских Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2019