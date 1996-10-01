Канеева Фахрижиган Галимзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канеева Фахрижиган Галимзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1910

Дата смерти

01.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1937

Дочь: Доминова Розалия Адиатовна

Отец ребёнка: Даминов Адиат Мисбахович

Рождение ребёнка
20.02.1939

Сын: Даминов Раиль Адиатович

Отец ребёнка: Даминов Адиат Мисбахович

Рождение ребёнка
25.11.1947

Дочь: Даминова Равия Адиатовна

Отец ребёнка: Даминов Адиат Мисбахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даминов Адиат Мисбахович

Смерть
01.10.1996
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