Канеева Фахрижиган Галимзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1910
Дата смерти01.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1937
Дочь: Доминова Розалия Адиатовна
Отец ребёнка: Даминов Адиат Мисбахович
Рождение ребёнка
20.02.1939
Отец ребёнка: Даминов Адиат Мисбахович
Рождение ребёнка
25.11.1947
Дочь: Даминова Равия Адиатовна
Отец ребёнка: Даминов Адиат Мисбахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1996