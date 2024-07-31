Кухтинова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухтинов Дмитрий
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Сын: Кухтинов Сергей
Отец ребёнка: Кухтинов Дмитрий
Рождение ребёнка
06.03.1910
Сын: Кухтинов Иван
Отец ребёнка: Кухтинов Дмитрий
Рождение ребёнка
07.10.1912
Сын: Кухтинов Дмитрий
Отец ребёнка: Кухтинов Дмитрий
Рождение ребёнка
26.01.1915
Сын: Кухтинов Григорий
Отец ребёнка: Кухтинов Дмитрий
Рождение ребёнка
01.10.1918
Дочь: (Кухтинова) Анастасия
Отец ребёнка: Кухтинов Дмитрий
Смерть
Неизвестно