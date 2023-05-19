Синёва (Петрова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Петрова) Мария Александровна

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

16.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Петров Александр Петрович

Мать: Петрова Ольга Осиповна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Синёв Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.05.1932

Дочь: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Петухова Лидия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1937

Сын: Синёв Николай Пантелеймонович

Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Роза Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Пантелеймон Андреевич

Смерть
16.02.1965
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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