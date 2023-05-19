Синёва (Петрова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти16.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Петров Александр Петрович
Мать: Петрова Ольга Осиповна
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Синёв Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Синёв Анатолий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1932
Дочь: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Петухова Лидия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Синёв Николай Пантелеймонович
Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Роза Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Синёв Пантелеймон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1965