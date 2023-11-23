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Ширяев Геннадий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1845

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845

Отец: Ширяев Иоанн Климентович

Мать: Ширяев Пелагея Андреевна

Ширяев Геннадий Иоаннович (1845 — 1908) Родился 1 января 1845 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. 12 октября 1867 года рукоположен во диакона к церкви села... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ширяев Федор Геннадиев

Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ширяев Александр Геннадьев

Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Иоанн Геннадьев

Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова

Ширяев Иоанн Геннадьевич (1877 — 1933) Родился 11 апреля 1877 года в семье дьякона села Веретеи Мологского уезда Геннадия Ширяева. В 1899 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял школьным ... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Сергиенко Зинаида Геннадьева

Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ширяев Николай Геннадьев

Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Геннадьева

Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Александра Иоаннова

Смерть
1908
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