Ширяев Геннадий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1845
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845
Отец: Ширяев Иоанн Климентович
Мать: Ширяев Пелагея Андреевна
Ширяев Геннадий Иоаннович (1845 — 1908) Родился 1 января 1845 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. 12 октября 1867 года рукоположен во диакона к церкви села... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ширяев Александр Геннадьев
Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Иоанн Геннадьев
Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова
Ширяев Иоанн Геннадьевич (1877 — 1933) Родился 11 апреля 1877 года в семье дьякона села Веретеи Мологского уезда Геннадия Ширяева. В 1899 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял школьным ... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Сергиенко Зинаида Геннадьева
Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Геннадьева
Мать ребёнка: Ширяева Александра Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908