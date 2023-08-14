Шемарова Маргарита Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемаров Сергей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иодис Артем Александрович
Отец ребёнка: Иодис Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иодис Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Иодис Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иодис Александр