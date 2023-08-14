Шемарова Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемарова Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемаров Сергей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иодис Артем Александрович

Отец ребёнка: Иодис Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иодис Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Иодис Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иодис Александр

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