Мельников Артем Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Артем Николаевич

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1965 г.р.

Мать

Вычислено 1968 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1989

Отец: Мельников Николай Николаевич

Мать: Дреер Адэлина Борисовна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.2015

Дочь: Мельникова Полина Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.2016

Дочь: Мельникова Марина Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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