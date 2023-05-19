Мельников Артем Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1989
Рождение ребёнка
10.04.2015
Дочь: Мельникова Полина Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.2016
Дочь: Мельникова Марина Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности