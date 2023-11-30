Ивашова (Исакова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвашова (Исакова) Татьяна

Ивашова (Исакова) Татьяна

avatar

Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

31.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1977

Отец: Исаков Николай Иванович

Мать: Исакова Вера Алексеевна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.12.1999

Сын: Ивашов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Ивашов Евгений Николаевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашов Евгений Николаевич

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашов Евгений Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Богучанский Дедский сад "Солнышко"
Образование
Неизвестно
Дошкольное (воспитатель)
Место жительства
Неизвестно
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close