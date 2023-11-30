Ивашова (Исакова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения31.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1977
Отец: Исаков Николай Иванович
Мать: Исакова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
19.12.1999
Сын: Ивашов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Ивашов Евгений Николаевич
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашов Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Богучанский Дедский сад "Солнышко"
Образование
Неизвестно
Дошкольное (воспитатель)
Место жительства
Неизвестно