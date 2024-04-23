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Николай Васильевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

09.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1883

Отец: Василий Ильич

Мать: Елена Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1883
Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1908

Сын: Николай Николаевич

Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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