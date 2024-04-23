Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1883
Отец: Василий Ильич
Мать: Елена Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1883
Рождение ребёнка
04.11.1906
Сын: Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
26.07.1908
Сын: Николай Николаевич
Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
29.06.1910
Сын: Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана