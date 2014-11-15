Тодеренчук Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1933
Дата смерти15.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1933
Рождение ребёнка
20.12.1953
Сын: Тодеренчук Радион Петрович
Мать ребёнка: Тодеренчук Ольга Степановна
Рождение ребёнка
30.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тодеренчук Ольга Степановна
Жолква, Львівська область
Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2014