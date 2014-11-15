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Тодеренчук Пётр Иванович

Место рождения

Должок, Чернівецька область

Дата рождения

20.12.1933

Дата смерти

15.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1933

Отец: Тодеренчук Иван Федосиевич

Мать: Тодеренчук Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
20.12.1953

Сын: Тодеренчук Радион Петрович

Мать ребёнка: Тодеренчук Ольга Степановна

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
30.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тодеренчук Ольга Степановна

Жолква, Львівська область
Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тодеренчук Ольга Степановна

Смерть
15.11.2014
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