Русскова Наталья Равшановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.23
Дочь: Русскова Мирослава Евгеньевна
Отец ребёнка: Руссков Евгений Юрьевич
Бракосочетание
15.08.2016
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.09.2017
Дочь: Русскова Теона Евгеньевна
Отец ребёнка: Руссков Евгений Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно