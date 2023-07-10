Русскова Наталья Равшановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусскова Наталья Равшановна

Русскова Наталья Равшановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбанов Равшан Худайберганович

Мать: Курбанова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
13.06.23

Дочь: Русскова Мирослава Евгеньевна

Отец ребёнка: Руссков Евгений Юрьевич

Бракосочетание
15.08.2016

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.09.2017

Дочь: Русскова Теона Евгеньевна

Отец ребёнка: Руссков Евгений Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссков Евгений Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close