Чобан (Некрашевич) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чобан (Некрашевич) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Некрашевич Иван Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1882 ст.

Муж: Чобан Андрей Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Чобан Андрей Иванович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чобан Андрей Иванович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.06.1890

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чобан Андрей Иванович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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