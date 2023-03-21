Чобан (Некрашевич) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Некрашевич Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1882 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Чобан Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чобан Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1890
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чобан Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно