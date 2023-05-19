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Тюкавина Анастасия Андреевна
Тюкавина Анастасия Андреевна
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
19.04.1987
Пол
Женский
Отец
Тюкавин Андрей Валентинович
1961 г.р.
Мать
Тюкавина (Щипунова) Ольга Владимировна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1987
Отец:
Тюкавин Андрей Валентинович
Мать:
Тюкавина Ольга Владимировна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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