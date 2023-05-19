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Тюкавина Анастасия Андреевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

19.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1987

Отец: Тюкавин Андрей Валентинович

Мать: Тюкавина Ольга Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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