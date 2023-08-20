Кузнецова Васса М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Васса М

Кузнецова Васса М

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1885

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Семенович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Кузнецов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Семенович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.06.1887

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Семенович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кузнецов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Семенович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close