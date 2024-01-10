Михеенков Лазарь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеенков Лазарь Николаевич

Михеенков Лазарь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1923

Сын: Михеенков Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Михеенкова Анна Ивановна

Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Молявица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеенков Семен Лазаревич

Мать ребёнка: Михеенкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close