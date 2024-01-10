Михеенков Лазарь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1923
Мать ребёнка: Михеенкова Анна Ивановна
Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Молявица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеенков Семен Лазаревич
Мать ребёнка: Михеенкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно